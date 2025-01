Lanazione.it - Il boom degli affitti brevi: obbligatorio il codice Cin. Identificata ogni struttura. Cosa c’è da sapere

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 gennaio 2025 – Per affittare un immobile a breve termine (meno di 30 giorni) è necessario rispettare alcune norme e requisiti. A livello nazionale è stato introdotto dal 1° gennaio 2025 l’obbligo del Cin. Ilidentificativo nazionale – che serve a identificare lae a verifcarne i requisiti – va esposto all’esterno dello stabile, tenendo conto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. “Il Cin è uno strumento essenziale per regolamentare il settore e garantire trasparenza”, spiega Gianfranco Ghilardi, presidente di Confedilizia Firenze. Altro requisito riguarda la sicurezza. Per affittare a breve termine èinstallare estintori e rilevatori di gas e garantire la conformità agli standard di sicurezza generaleimmobili. “Sono adempimenti necessari, che tutelano sia gli affittuari sia i proprietari.