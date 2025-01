Lapresse.it - Giro d’Italia 2025, presentazione tappe e percorso: si parte in Albania

E’ in corso di svolgimento oggi lunedì 13 gennaio all’Auditorium di Roma ladidel. Le prime tredella 108esima edizione della Corsa Rosa si disputeranno inal via con la Durazzo-TiranaSi comincia venerdì 9 maggio con la Durazzo-Tirana, 164 chilometri (con 1.800 metri di dislivello e re Gp della montagna), all’indomani crono individuale di 13,7 km a Tirana (con una salita di 1,5 km al 6%) e domenica 11maggio, 160 km da Valona a Valona. con 2700 metri di dislivello e salita con il 14% di pendenza massima. E’ la 15volta che la corsa rosa scatta dall’estero. La prima avvenne nel 1965 connza da San Marino. Queste le altreinaugurali fuori dai confini italiani: 1966 Montecarlo (Principato di Monaco); 1973 Verviers (Belgio); 1974 Città del Vaticano; 1996 Atene (Grecia, per il centenario dell’Olimpiade moderna e della Gazzetta); 1998 Nizza (Francia); 2002 Groningen, 2006 Seraing (Belgio); 2010 Amsterdam: 2012 Herning (Danimarca); 2014 Belfast (Irlanda del Nord); 2016 Apeldoorn (Olanda); 2018 Gerusalemme (Israele), 2022 Budapest (Ungheria).