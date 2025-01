Bergamonews.it - Giornata della Memoria, allo Spazio Caverna spettacolo conferenza per riflettere

Leggi su Bergamonews.it

Grumello del Piano (Bergamo). All’interno del palinsesto di eventi per la, Teatropresenta loImmagini, malgrado tutto, un evento che intreccia filosofia, teatro e letteratura, invitando il pubblico asul potere evocativo delle immagini nel raccontare la storia e nel dire chi siamo.In particolare, la riflessione scaturisce da quattro fotografie scattate dai Sonderkommando all’interno dei forni crematori di Birkenau. Queste foto, cariche di storia e dolore, fungono da spunto per un profondo confronto sul significato e sull’impatto delle immagini nella nostra società contemporanea.Georges Didi-Huberman, straordinario critico d’arte e pensatore, ne ricostruisce la vicenda, ponendosi e ponendoci interrogativi fondamentali: come ci relazioniamo con il potere dell’immagine? Qual è il ruolovisiva nella nostra comprensione del passato?A partire dal testo e dagli input di Didi-Huberman, Damiano Grasselli guiderà il pubblico attraverso un’analisi critica di queste immagini.