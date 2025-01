Thesocialpost.it - Gaza, telefonata tra Biden ed emiro del Qatar: “Accordo Israele-Hamas più vicino”

Si avvicina un possibiletraper il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco nella Striscia di. Joe, a otto giorni dal termine del suo mandato, ha parlato al telefono con l’dele con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Dalla conversazione emergono segnali di un’intesa imminente.Leggi anche: Medio Oriente, svolta tra: “a un passo, attesa risposta di Mohammad Sinwar”conferma i progressiha rilasciato una dichiarazione in cui promette un’imminente liberazione dei prigionieri palestinesi. «Rinnoviamo il patto con il nostro popolo fedele e paziente e con i nostri eroici prigionieri. Abbiamo un appuntamento con la loro liberazione», ha affermato il movimento islamista, come riportato dal Times of Israel.