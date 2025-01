Ilgiorno.it - Gaza e crisi climatica: attivisti bloccano l’ingresso della Leonardo di Brescia

, 13 gennaio 2025 –e genocidio a: sono i due temi che hanno unito i gruppi “Extinction Rebellion” e “Palestina Libera” nella protesta che questa mattina ha portato una quarantina di persone a bloccares.p.a. a. “distrugge popoli e terre” è lo slogan riportato su uno degli striscioni. Obiettivo dell’azione di protesta, segnalano gli, è “attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul legame trae industria bellica, chiedendo la cessione dei rifornimenti militari a Israele, la riconversioneproduzionee la fine del sostegno italiano al genocidio in corso in Palestina. E ancora: “è la prima produttrice bellica europea e contribuisce alla morte di migliaia di persone negli attuali conflitti in corso e nel genocidio in Palestina”, dichiara Elisa, una delle attiviste.