Furti in Irpinia: Piano straordinario dei Carabinieri. Arrivano i rinforzi della C.I.O.

Dopo iverificatisi a Contrada e in alcuni comuni del solofrano e del mandamento Baianese, rafforzati i servizi di pattuglia.A seguito dei recenti episodi verificatisi a Contrada e in alcuni comuni del solofrano e del mandamento baianese, nonché del conseguentedi controllo del territorio in conformità a quanto disposto dal Signor Prefetto, Dr.ssa Rossana Riflesso, il Comando Provinciale deidi Avellino ha rafforzato gli ordinari servizi di pattuglia delle Compagnie di Baiano e Solofra, con l’impiego di militariC.I.O. (Compagnia di Intervento Operativo) del 10° ReggimentoCampania di Napoli. A darne notizia una Comunicazione del Comando Provincialedi AvellinoL’è già stata oggetto nei mesi scorsi di analoghe operazioni preventive.