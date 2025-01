Secoloditalia.it - Disoccupazione e non solo: cresce l’esercito dei giovani ‘in pausa’, inghiottiti dalla rete e auto-esclusi

“La gioventù di un grande Paese – scriveva, negli Anni Trenta del ‘900, Abel Bonnard, storica figura del pensiero controrivoluzionario – in tempi felici riceve esempi, in tempi di crisi li dà”. In anni non proprio “felici”, quali sono gli attuali, anche isembrano invece essere costretti a pagare il loro scotto ad una crisi diffusa, che mischia incertezze economiche e gracilità valoriali, paura per il futuro e perdita di riferimenti etici. Il termine Neet (Acronimo di Not in Education, Employment or Training) , apparso per la prima volta nel 1999, è ormai entrato nel lessico socio-economico e viene comunemente usato, nella fascia d’età al di sotto dei trent’anni, per indicare chi non è impegnato nello studio, né nel lavoro e neanche nella formazione., 1,7 milioni di“in pausa” tra i 15 e i 29 anniIn Italia sono circa 1,7 milioni i“in pausa”, tra i 15 ed i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso formativo da oltre sei mesi.