Iltempo.it - "Comprensibilità umana". Polemiche per la condanna a 30 anni per il duplice omicidio

La Corte d'assise di Modena hato Salvatore Montefusco a 30di carcere per l'uccisione di Gabriela Trandafir e della figlia Renata, avvenuta il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia. La sentenza ha considerato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, respingendo la richiesta della Procura di ergastolo. Secondo le motivazioni, i magistrati hanno riconosciuto una «dei motivi» che hanno spinto Montefusco a commettere il reato, escludendo le aggravanti di premeditazione, motivi futili e crudeltà. La Corte ha sottolineato che l'imputato, incensurato e settantenne, «non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate». Il movente, inoltre, non è stato ritenuto di natura puramente economica, ma legato al «profondo disagio, umiliazione ed enorme frustrazione» causa dall'alta conflittualità familiare e dalla prospettiva di dover lasciare la casa coniugale.