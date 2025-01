Sport.quotidiano.net - Basket Serie C: niente da fare per Scandiano, stop all’overtime per Montecchio. Castelnovo Monti sa solo vincere

Sesta vittoria di fila per una LG Competition(20) che non si vuole più fermare. La formazione appenninica si impone 65-53 sul campo della CMP Granarolo (12) e chiude il girone d’andata diC al secondo posto: gli uomini di Vozza prendono subito in mano il controllo delle operazioni, chiudono il primo tempo avanti 28-22 e, nel terzo quarto, piazzano il decisivo 22-12 che vale un finale in controllo. Sugli scudi Liepins (19 punti) e Reale (18), in doppia cifra anche Mallon (11).da, invece, per l’Emil Gas(16), battuta 70-63 sul campo della Virtus Medicina (20) nel big match di giornata: meglio i padroni di casa in avvio, poi lo 0-15 biancoblu rovescia la situazione e rimette le cose in equilibrio, col tabellone che a metà gara recita 39-38; anche nella ripresa Medicina tiene le redini del gioco, ma al 33’ Caiti (15 punti) piazza nuovamente il -2, prima del break decisivo nel finale di marca bolognese.