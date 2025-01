Ilgiorno.it - Aumenta il prezzo dei parcheggi a Bergamo e cambiano le regole per la ztl: ecco le nuove tariffe

– Nuova stangata per gli automobilisti di. Da mercoledì 15 gennaio ledeia pagamento, cioè quelli delimitati con strisce blu, aumenteranno di 20 centesimi di euro. Inoltre, cambieranno anche lee le modalità di richiesta dei permessi per transitare nelle zone a traffico limitato (ztl), con una nuova tariffa pari a 10 euro l’anno – solo per transitarvi – per alcune categorie di cittadini.deiblu Ma partiamo dall’aumento deldella sosta a pagamento, che viene applicata – come già avviene – nei giorni feriali (nella fascia oraria 9-19) in tutte le zone della città e, soltanto nell’area in fascia rossa, anche nei giorni festivi. Nella tabella sottostante sono indicate le. Zona Tariffa Sosta massima Fascia rossa 2,20 euro l’ora 3 ore Fascia arancione 1,70 euro l’ora 5 ore Fascia gialla 1,20 euro l’ora 10 ore Sosta per residenti Leper le aree riservate ai residenti (strisce gialle) restano invariate.