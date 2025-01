Lanazione.it - «Arezzo città dei lupi» interviene il Comitato “Emergenza lupo”

, 13 gennaio 2025 – «ormai è sotto l’assedio deie le testimonianze raccolte dai cittadini e dai social media evidenziano una realtà allarmante. Oltre alla nota situazione della fascia che va da Maestà di Giannino, fino ad Olmo, c’è un’area precisa, che va dalla Catona fino a San Polo e Tregozzano, che è particolarmente colpita dall’impatto di questi grandi carnivori. Due settimane fa, accanto alla Piscina Florida, un residente ci ha raccontato di aver trovato unproprio davanti alla porta di casa. La sua preoccupazione era comprensibile, soprattutto pensando alla sicurezza del suo bambino piccolo. E non si tratta di un caso isolato. Nella notte di Natale, nei pressi della chiesa di Tregozzano, i fedeli si sono imbattuti in una scena che non trova giustificazioni in una zona residenziale: i resti di un capriolo completamente scarnificato.