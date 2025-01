Ilrestodelcarlino.it - Anche scout e confraternite nella cattedrale

C’è stata una grande partecipazione popolare da parte dei matelicesi per l’apertura del Giubileo a livello diocesano, sabato pomeriggiodi San Venanzo di Fabriano. Presenti infatti non sono stati solo i sacerdoti e i religiosi matelicesi, maun’ottantina ragazzi trae alunni del catechismo, ledi San Giovanni Decollato, del Santissimo Sacramento e della Madonna Addolorata, le pia unione di Sant’Antonio Abate e l’Unitalsi. Tra le autorità poiil sindaco Denis Cingolani e il presidente del consiglio comunale Sauro Falzetti, seduti accanto ai primi cittadini di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga e Sassoferrato. Il rito è stato presieduto dal vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, anziché dall’arcivescovo Francesco Massara, assente per malattia, in una chiesa stracolma di persone giunte dai vari centri della diocesi.