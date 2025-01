Gqitalia.it - Abbiocco dopo pranzo: se lo conosci lo eviti

Se combatti con la sonnolenza, sappi che non sei solo: secondo l'unico studio sull'argomento, di qualche anno fa, a fare i conti con il sensibile calo di energie del primo pomeriggio sarebbero infatti, ogni giorno, 9 lavoratori italiani su 10, e per ben 34 minuti. Picco medio: alle 15,27, quando la testa tende inesorabilmente a cedere alla forza di gravità e (nel 17% dei casi) c'è anche chi si concede un pisolino.Insomma, è quella l'ora di guardarsi intorno. Sul podio dei campioni, nell'ordine: veneti (ne soffre il 96,4% degli impiegati), calabresi (94,9%) ed emiliani (94,4%). La ricerca promossa da Brooks Running, azienda di attrezzature sportive, è stata condotta su oltre 1.000 lavoratori italiani tra i 18 e i 65 anni e risale al 2017, ma la situazione non dev'essere cambiata di molto: allora si parlò infatti di possibili strategie che i datori di lavoro avrebbero dovuto attuare per risolvere il problema - migliorando la produttività - tra cui una corsetta strategica all'aria aperta, come avviene nel nord Europa.