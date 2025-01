Ilrestodelcarlino.it - Villa Verucchio rialza la testa: “Non dobbiamo cedere alla paura”. Applausi per Masini

(Rimini), 12 gennaio 2025 – Quattro lunghi. I primi tre per le vittime della follia di Muhammad Sitta, Diego, Nicolò, i coniugi Dario e Nadia: che portano ancora addosso i segni lasciati dal coltello. Il quarto – quello più forte e scrosciante – per Luciano, il comandante della stazione dei carabinieri che quella sera ha sfidato la morte per salvare i suoi concittadini sparando contro l’accoltellatore.ladopo la notte del terrore, dopo il Capodanno di sangue che ha fatto sprofondare il paese intero in un incubo ad occhi aperti. Perché, come dice Stefania, la mamma di Diego (uno dei due 18enni accoltellati dal 23enne egiziano), “da mio figlio ho imparato una lezione importante, ovvero che il dolore si combatte con i piccoli gesti, con la quotidianità.