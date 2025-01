Metropolitanmagazine.it - Tutti pazzi per Acqua & Sapone: il Gruppo Bubbles inaugura il primo store a Madrid

Uno dei marchi di cura della persona più famosi in Italia, di proprietà del, hato il suointernazionale: ainfatti è possibile trovare ilspagnolo. Ilè l’azionista di maggioranza della più grande catena dedicata alla bellezza, alla cura della persona e all’igiene della casa, che vanta oltre 900 negozi in tutta Italia.ilCarlo Schiavo, CEO del, è entusiasta di questa internazionalizzazione. “Con l’apertura delpunto vendita in Spagna abbiamo aggiunto un importante tassello al nostro piano industriale, che con l’internazionalizzazione consentirà di rafforzare ulteriormente il processo di creazione di valore di. Abbiamo deciso di investire nel cuore della Spagna perché siamo consapevoli delle potenzialità che esprime il mercato spagnolo, in grado di raccogliere e valorizzare il nostro modello di business che da sempre pone al centro le persone, contribuendo al territorio e a una visione sostenibile del ‘fare impresa’.