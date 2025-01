Justcalcio.com - TS – da Zaccagni a Beretta, corsa al rito abbreviato

2025-01-07 15:42:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport:Hanno scelto di essere processati coni vertici delle curve di San Siro, ossia Marco Ferdico e Andreaper la Nord interista e Luca Lucci per la Sud milanista, arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Gdf, coordinata dai pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra. Inchiesta con al centro i business illeciti e le violenze dei gruppi ultrà e l’accusa di associazione per delinquere – anche con l’aggravante mafiosa per gli ultras nerazzurri – finalizzata ad una serie di reati, tra cui aggressioni ed estorsioni.Zanetti, spunta il verbale: “Ho incontrato Bellocco, parlavo cone Ferdico”Istanza dianche perA fine dicembre il gip Domenico Santoro, su richiesta della Procura, aveva disposto il giudizio immediato (prima udienza fissata per il 20 febbraio) per i 19 arrestati, ma poi in questi giorni gran parte di loro, tra ultrà milanisti ed interisti, hanno scelto la strada dell’, con processo a porte chiuse senza dibattimento e sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna.