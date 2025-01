Game-experience.it - The Witcher 4 e le accuse di woke: CD Projekt RED non sta collaborando con Sweet Baby Inc

Il CEO di CDRED, Michal Nowakowski, ha risposto in modo diretto ai rumor secondo cui la software house polacca starebbeconInc., una società nota per il supporto all’inclusività nei videogiochi, per lo sviluppo di The4.“Non stiamoe non abbiamo mai lavorato conInc.” ha dichiarato Nowakowski, aggiungendo di non aver mai sentito parlare dell’azienda fino a poco tempo fa. Precisiamo comunque che queste speculazioni sono state alimentate da un post provocatorio condiviso dal content creator Bucket, dove ha insinuato un cambiamento nella visione creativa del progetto a causa di una presunta collaborazione esterna anche a causa di Ciri protagonista del gioco.Bucket aveva inoltre criticato la presunta perdita di membri storici del team creativo di CD, descrivendoli con l’espressione sarcastica “la carne più buona attaccata all’osso”.