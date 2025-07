Mbappé contro il Psg c’eravamo tanto amati

Mbappè, nel cuore del Psg, era il simbolo di un amore travagliato e ambizioso, destinato a scrivere pagine epiche sul calcio moderno. Ora, nella semifinale del Mondiale per Club contro il suo ex club, il Real Madrid, che Xabi Alonso ha saputo riorganizzare brillantemente senza di lui, si chiude un cerchio drammatico e affascinante. La sfida tra passato e presente, tra sogni e realtà, si trasforma in un duello che...

La sfida tra Kylian Mbappé e il Psg nella semifinale del Mondiale per Club, sempre che il francese trovi spazio in un Real Madrid che Xabi Alonso ha fatto funzionare in sua (forzata) assenza, chiude il cerchio del più costoso e infelice matrimonio del calcio moderno. Lui che è stato per lo sceicco Al-Khelaifi la sfida più affascinante, superiore anche ad aver vestito con la maglia parigina Messi e Neymar, e che ha finito col diventare anche affare di Stato prima di un divorzio burrascoso, consumato per scappare a Madrid e non ancora chiuso. Storia da centinaia di milioni di euro, quasi un miliardo, di sgarbi e cause legali. 🔗 Leggi su Panorama.it