La Polizia seda la lite fuori dalla discoteca ma uno dei giovani in preda all' alcol è incontenibile | arrestato

Una notte agitata a Cesenatico, dove la calma si è trasformata in caos dopo una lite fuori dalla discoteca. Nonostante l’intervento deciso di Polizia e Carabinieri, un giovane di 18 anni, in preda all’alcol, ha mostrato una fronte di resistenza che ha richiesto il suo arresto. La scena, durata parecchio tempo, ha coinvolto le forze dell’ordine in uno sforzo continuo per ristabilire l’ordine. La vicenda evidenzia quanto siano cruciali interventi tempestivi e decisi perla sicurezza pubblica.

Ha tenuto impegnati Polizia e Carabinieri per parecchio tempo, in preda ai fumi dell'alcol, dopo una lite che era stata sedata dalle forze dell'ordine all'esterno di un locale. Nella notte di domenica il personale del Presidio di Polizia di Cesenatico ha arrestato un 18enne residente a Cesenatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

