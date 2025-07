Wimbledon Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic in diretta | in palio le semifinali

Vivi l’emozione di Wimbledon: oggi Sinner e Shelton si sfidano nei quarti, con Cobolli impegnato contro Djokovic in un match imperdibile. Segui la diretta, immergiti nella cronaca live e scopri chi avanzarà verso le storiche semifinali. La tensione è alta, il tennis italiano sul palcoscenico mondiale pronto a scrivere un nuovo capitolo. Continua a leggere per non perdere nemmeno un istante di questa straordinaria giornata.

La diretta di Sinner-Shelton oggi a Wimbledon: quarti di finale per Jannik, in campo anche Cobolli contro Djokovic. La cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - shelton - cobolli

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Chiamata per le semifinali a Wimbledon Jannik Sinner Ben Shelton Flavio Cobolli Novak Djokovic Vai su Facebook

SCHIAFFO AL VOLO | Day 10, Wimbledon ? SINNER, mistero risolto: gioca con Shelton. Cobolli, che sfida con Djokovic Guarda la puntata LIVE con @Simon_Forever e @opocaj33 : https://youtube.com/live/LTdkg3q7b2M?si=ZiQtGv0sLd4q4PB_… Vai su X

Wimbledon, Alcaraz e Fritz in semifinale. Oggi in campo Sinner/Shelton e Cobolli/Djokovic - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Dove vedere Sinner-Shelton, Cobolli-Djokovic e gli altri quarti di Wimbledon in tv e streaming. Programma e orari della nona giornata; Sinner-Shelton oggi, Wimbledon 2025: a che ora e dove vederla in diretta.

Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic: oggi i quarti degli italiani, lo strano programma deciso da Wimbledon - L’edizione di Wimbledon 2025 vede due italiani impegnati ai quarti di finale. Scrive ilfattoquotidiano.it

Sinner – Shelton: orario, data e dove vedere l’incontro dei quarti di finale di Wimbledon! - Shelton, dove vedere i quarti di finale di Wimbledon, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Secondo generationsport.it