Ucraina Zelensky atterrato a Roma con la moglie Olena

In un gesto di forte solidarietà e speranza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme alla first lady Olena, è atterrato a Roma per rafforzare il legame con il nostro Paese. Tra incontri istituzionali e una conferenza sulla ricostruzione, questa visita sottolinea l’impegno internazionale per una pace duratura in Ucraina. La città eterna si prepara ad essere testimone di momenti decisivi per il futuro della regione.

Roma, 9 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla first lady Olena, è atterrato a Roma, dove incontrerà Papa Leone XIV e parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione del suo Paese devastato dalla guerra. Zelensky ha in programma anche un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'Ucraina e la Russia, Keith Kellogg.

