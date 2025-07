Uomini e Donne Gianni Sperti sarà il nuovo tronista? L’indiscrezione

Da sempre volto iconico di Uomini e Donne, Gianni Sperti potrebbe presto sorprendere tutti mettendosi in gioco come nuovo tronista. La possibilità che l’ex opinionista cerchi l’amore nel programma condotto da Maria De Filippi sta catturando l’attenzione dei fan, desiderosi di vedere il suo lato più vulnerabile e romantico. Sarà questa la volta buona per Sperti? Restate sintonizzati, perché le novità non tardano ad arrivare.

Gianni Sperti proverĂ a trovare l’amore a Uomini e Donne?. Si parla da molto tempo della possibilitĂ che Gianni Sperti  si metta in gioco a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella e sembra che potrebbe succedere davvero nella prossima edizione del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Gianni Sperti (Foto Ig @giannispertiofficial) A farsi sfuggire l’indiscrezione ci ha pensato Nuovo Tv, il noto settimanale ha infatti rivelato che ci sarĂ proprio l’opinionista sul trono nella prossima stagione della trasmissione. Questo è ciò che si legge: “Gianni Sperti come Tina Cipollari, anche lui sarĂ un tronista di Uomini e Donne, sarĂ alla ricerca dell’amore” Solo poche settimane fa a Verissimo Gianni Sperti, sulla sua sfera sentimentale, aveva detto: “Se sono sempre chiuso all’amore? Qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Uomini e Donne, Gianni Sperti sarĂ il nuovo tronista? L’indiscrezione

