Pene più severe controlli e protezione delle fonti | tutti i punti del piano anti-corruzione di Pedro Sanchez in Spagna

In un clima di crescente sfiducia e scandali, Pedro Sánchez si trova al centro di un turbinio politico che mette a dura prova la sua leadership. Con il consenso in calo e le opposizioni che chiedono le sue dimissioni, il presidente spagnolo adotta misure rigorose contro la corruzione, presentando un piano anti-corruzione dettagliato. Ma riuscirà questa strategia a ricostruire la fiducia e consolidare il suo ruolo? La risposta dipende dalla sua capacità di mettere in atto riforme solide e trasparenti.

Il consenso è in picchiata, le opposizioni invocano le dimissioni, mentre gli scandali corruzione hanno ormai accerchiato Pedro Sanchez, coinvolgendo anche membri dei suoi esecutivi, con anche un collaboratore appena dimesso dopo essere stato accusato di molestie sessuali. Così il capo dell'esecutivo spagnolo, dopo aver strizzato l'occhio all'elettorato femminile nominando una donna al vertice del Psoe, tenta quella che assomiglia alla carta della disperazione, escludendo le dimissioni e presentando un piano anti-corruzione. Ecco tutti i punti del nuovo progetto dei Socialisti. Il primo punto del paper, elaborato in collaborazione con il Dipartimento per la Lotta alla Corruzione, l'Integrità e la Governance dell'Ocse, con gruppi parlamentari ed esperti della società civile, oltre al GRECO (Gruppo di Stati contro la Corruzione del Consiglio d'Europa) e accogliendo le raccomandazioni della Commissione europea, prevede l'istituzione di un'agenzia indipendente per l'integrità pubblica.

