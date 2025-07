Salvata bimba di 3 giorni nata con un tumore | Riuscita un’operazione delicatissima

Una storia di coraggio e speranza che ha acceso i cuori di tutti. La piccola di soli 3 giorni, nata con un tumore complesso, ha affrontato un intervento delicatissimo presso l’ospedale ‘San Bortolo’ di Vicenza, riuscendo a superare le sfide più difficili. Un esempio di eccellenza medica e amore senza confini. Questa vicenda dimostra che, anche nelle situazioni più disperate, la determinazione e la competenza possono scrivere finali felici.

Vicenza, 9 luglio 2025 – Un’operazione delicata, ma conclusa con successo. Si tratta di una storia a lieto fine che ha visto coinvolta una bimba di soli 3 giorni di vita e 3 chili di peso, figlia di una militare Usa di stanza a Vicenza. La bimba è nata con una massa pelvica tumorale che le schiacciava la vescica, spostava il rene e l’uretere e infiltrava l’ovaio. Da qui la scelta dei genitori di rivolgersi all’ ospedale ‘San Bortolo’ di Vicenza, dove è presente un reparto di chirurgia pediatrica d’eccellenza, del primario Fabio Chiarenza. Qui si effettuano interventi mirati per queste diagnosi e già noto per operazioni che hanno salvato la vita a bambini di pochi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salvata bimba di 3 giorni, nata con un tumore: “Riuscita un’operazione delicatissima”

Una bimba di soli 3 giorni di vita e 3 chili di peso, figlia di una militare USA di stanza a Vicenza, è nata con una massa pelvica tumorale che le schiacciava la vescica, spostava il rene e l'uretere e infiltrava l'ovaio. L'equipe di Chirurgia pediatrica

