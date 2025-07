Lite dopo la discoteca a Rosa Marina 18enne investito in un parcheggio

Una serata di divertimento si è trasformata in tragedia a Rosa Marina di Ostuni, dove una lite tra giovani ha scaturito un drammatico incidente. Questa mattina, un 18enne turista romano è stato investito in un parcheggio, sconvolgendo la comunità locale e sollevando interrogativi sulla sicurezza negli spazi pubblici. È un episodio che richiama l’attenzione sulla necessità di promuovere il rispetto e la responsabilità tra i giovani.

Una lite fra due gruppi di giovani sarebbe terminata con il drammatico investimento di un turista romano 18enne. L'inquietante episodio sarebbe accaduto questa mattina a Rosa Marina di Ostuni: secondo le prime ricostruzioni riportate da BrindisiReport, intorno alle 6, un gruppo di ragazzi romani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

