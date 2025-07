Partono i lavori al liceo Maurolico | 4,7 milioni per sicurezza e riqualificazione

Partono i lavori al liceo Maurolico di Messina, un investimento di 4,7 milioni di euro per garantire sicurezza e riqualificazione. La Città Metropolitana ha avviato un ambizioso progetto di potenziamento strutturale, simbolo di impegno e futuro per la scuola. Questa mattina, alla cerimonia di consegna, si è dato il via a una rinnovata fase di crescita educativa e sicurezza. Un passo importante che promette un futuro più solido e innovativo per gli studenti.

La CittĂ Metropolitana di Messina ha avviato un importante intervento di potenziamento strutturale del Liceo "Maurolico", finanziato con 4,7 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Stamani si è svolta la cerimonia di consegna dei lavori alla presenza del.

