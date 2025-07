Pier Silvio Berlusconi | I reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi tra i più brutti che abbia mai visto in televisione

Pier Silvio Berlusconi, tra le sue scelte e commenti sui reality di Diletta Leotta e Ilary Blasi, ha espresso critiche forti sui programmi “La Talpa” e “The Couple,” che definisce tra i più brutti visti in TV. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, ha sottolineato l’importanza di evitare errori passati e di valorizzare il genere reality, che ancora può offrire tanto. La sfida ora è rinnovarsi e riconquistare il pubblico con proposte di qualità...

"La Talpa e The Couple sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione". Parola di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di MFE, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. "Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo. La colpa non è di Ilary Blasi, chiaramente", ha aggiunto. "I reality non sono un genere alla fine, anzi, hanno ancora tanto da dire. Si tratta di prodotti fatti bene e altri fatti male". Ad esempio "questa stagione non è stata particolarmente positiva per il Grande Fratello, ma rimane una delle macchine più straordinarie della tv.