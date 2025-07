WWE | Roman Reigns potrebbe affrontare una leggenda

Roman Reigns potrebbe tornare sulla scena WWE per affrontare una leggenda, lasciando i fan senza fiato. La domanda che tutti si pongono è: quando farà il suo grande ritorno? Dopo l’assenza dall’ultima puntata di Raw post WrestleMania 41, l’attesa cresce. I nomi in lizza sono Seth Rollins, John Cena, Solo Sikoa e, chissà , un possibile duello con Cody Rhodes in futuro. Il suo ritorno promette di scuotere il mondo WWE e di scrivere nuovi capitoli leggendari.

Cosa succederà quando Roman Reigns ritornerà ? Questa è la domanda che sta tormentando il WWE Universe. L’OTC manca dalle scene dalla puntata di Raw post WrestleMania 41, ed i fan stanno attendendo con entusiasmo di sapere quale superstar vorrà sfidare per prima. I nomi principali sono Seth Rollins, John Cena, Solo Sikoa e, magari più avanti, ancora Cody Rhodes. Il ritorno di Roman Reigns farà rumore. L’ipotesi più probabile è che Roman tornerà per vendicarsi del tradimento di Paul Heyman e per cercare di sconfiggere una volta per tutte Seth Rollins. Tuttavia, molto interessante sarebbe vedere un OTC face contro un John Cena heel, completamente in contrasto con la loro sfida proposta durante l’era della Bloodline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns potrebbe affrontare una leggenda

