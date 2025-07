Schlein | bonus trasporti per gli studenti fino a 300 euro l' anno

Il Pd lancia un'innovativa proposta per sostenere i giovani studenti: un bonus trasporti fino a 300 euro all'anno, pensato per facilitare i loro spostamenti quotidiani. Con questa iniziativa, l'obiettivo è alleggerire le spese di mobilità e favorire l'accesso all'istruzione in modo più equo. Da qui parte una campagna che mira a migliorare la qualità della vita dei nostri giovani e a incentivare la loro partecipazione scolastica e culturale.

Roma, 9 lug. (askanews) - Il Pd propone un bonus per agevolare la "mobilità degli studenti" tra i 14 e i 24 anni. Durante una conferenza stampa nella sede del partito i democratici hanno illustrato la proposta che prevede un aiuto di 250 euro l'anno, che può arrivare a 300 euro "se il percorso richiede l'uso di più mezzi di trasporto". La misura è rivolta ai giovani con Isee familiare non superiore ai 30mila euro. "Da qui parte una campagna nazionale", ha spiegato la segretaria Elly Schlein. "La proposta ha due obiettivi - ha insistito la segretaria - sostenere le famiglie e costruire una cultura della mobilità sostenibile attraverso l'uso del trasporto pubblico locale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein: bonus trasporti per gli studenti, fino a 300 euro l'anno

