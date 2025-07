In Galleria Umberto una targa in memoria di Salvatore Giordano

Nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I, una nuova targa ricorda con affetto e rispetto Salvatore Giordano, il coraggioso quattordicenne che, nel 2014, sacrificò la sua vita per salvare gli amici in un tragico incidente. Un gesto di altruismo che rimarrà scolpito nella memoria collettiva di Napoli, simbolo di valore e generosità giovanile. L’Amministrazione ha accolto con entusiasmo questa proposta, affinché il suo esempio continui ad ispirare generazioni future.

Tempo di lettura: 2 minuti Una targa nella Galleria Umberto I, in corrispondenza dell’ingresso da via Toledo, da oggi ricorda Salvatore Giordano, il quattordicenne che nel 2014 perse tragicamente la vita per la caduta di un fregio dalla facciata, dopo essere riuscito a mettere in salvo gli amici che erano con lui. L’Amministrazione ha fatto propria la proposta del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e dell’avvocato della famiglia Giordano rendendo omaggio al giovane e ricordando come “ il suo atto eroico resterà per sempre vivo nella memoria della città”. Allo scoprimento della targa, con il sindaco Gaetano Manfredi, la vicesindaca con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, e il prefetto Michele di Bari sono intervenuti i familiari di Salvatore Giordano e il consigliere Paipais. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In Galleria Umberto una targa in memoria di Salvatore Giordano

Il giovane, originario di Marano, morì il 9 luglio 2014 dopo quattro giorni di agonia dopo essere stato colpito da un frammento crollato da alcuni fregi ornamentali all'interno della Galleria Umberto I, a Napoli Vai su Facebook

