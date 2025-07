Live Nation ha chiesto a Trump una soglia per il prezzo dei biglietti dei concerti

Nation si impegna a rendere i concerti accessibili e trasparenti, proponendo nuove soglie di prezzo e regolamentazioni per contrastare il secondary ticketing. Con questa iniziativa, l'azienda spera di ristabilire un equilibrio tra artisti, fan e mercato, promuovendo un’esperienza più equa e autentica. Un passo importante verso un settore musicale più giusto e accessibile per tutti.

A fronte del caro biglietti e del secondary ticketing, Live Nation sembra stia pensando ad una soluzione, avendo indirizzato un pacchetto di proposte all’amministrazione del presidente Donald Trump, Dipartimento di Giustizia (DoJ) e la Federal Trade Commission (FTC) Il documento, esaminato da Variety, intende affrontare i problemi del mercato secondario dei biglietti e delinea le riforme suggerite per creare equità per i fan e gli artisti. Live Nation, la società madre di Ticketmaster, suggerisce di fissare un tetto massimo del 20% ai prezzi di rivendita dei biglietti, dando al tempo stesso agli artisti un maggiore controllo sulle vendite di biglietti secondari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Live Nation ha chiesto a Trump una soglia per il prezzo dei biglietti dei concerti

In questa notizia si parla di: biglietti - nation - trump - chiesto

Live Nation ha chiesto a Trump una soglia per il prezzo dei biglietti dei concerti.

Scandalo biglietti, Giorgia: "Mai chiesto di operare in maniera disonesta" - Scandalo biglietti, Giorgia: "Mai chiesto di operare in maniera disonesta" Andrea Silenzi Dopo Ferro e Mengoni, anche la cantante romana si dichiara totalmente estranea alla vicenda. repubblica.it scrive

Live Nation, ok vendita biglietti U2 - Ultima ora - Ansa.it - Non ci fu nessun illecito nella vendita dei biglietti per gli show degli U2 il 15 e 16 luglio 2017 a Roma. Come scrive ansa.it