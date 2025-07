Incidente stradale ad Albese con Cassano | motociclista 63enne in codice rosso al Sant’Anna

Un tragico incidente stradale si è verificato ad Albese con Cassano, coinvolgendo un motociclista di 63 anni che, dopo uno scontro con un'auto, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale Sant'Anna di Como. La vicenda ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause e garantire che episodi come questo non si ripetano.

Como, 9 luglio 2025 - Un uomo di 63 anni è stato portato in codice rosso all'Ospedale Sant'Anna di Como a seguito di un incidente stradale. L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto, intorno alle 12:15 in viale Lombardia ad Albese con Cassano. A seguito del forte impatto il motociclista è stato sbalzato dal mezzo e ha riportato un trauma al bacino e all'arto superiore. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza e gli agenti della Polizia Locale per soccorrere il ferito ed effettuare i rilievi di rito. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente stradale ad Albese con Cassano: motociclista 63enne in codice rosso al Sant’Anna

