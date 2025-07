Android Auto 14.8 Beta si prepara alla sostituzione di Google Assistant con Gemini

Android Auto si appresta a rivoluzionare il modo di interagire con il nostro veicolo: la versione 14.8 beta anticipa l’arrivo di Gemini, una nuova assistente virtuale che promette funzionalità innovative e un’esperienza più fluida. Questo aggiornamento segna un passo importante verso un’interfaccia più intelligente e personalizzata, lasciando intuire un futuro in cui il nostro viaggio sarà più connesso e intuitivo. La rivoluzione è alle porte: scopriamo insieme cosa aspettarci.

Google ha avviato il rilascio dell'a versione 14.8 beta di Android Auto, che contiene alcuni indizi sul futuro arrivo di Gemini L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android Auto 14.8 Beta si prepara alla sostituzione di Google Assistant con Gemini

In questa notizia si parla di: android - auto - beta - google

Disponibile Android Auto 14.4 Beta, prepara il terreno alle novità del Google I/0 2025 - Nelle ultime ore, è arrivata la versione beta 14.4 di Android Auto, promettendo novità entusiasmanti per gli utenti.

Negli ultimi giorni, Android Auto 14.5 ha iniziato la sua diffusione globale, una settimana dopo il debutto nel programma Beta, anche se in Italia è appena arrivata la versione 14.4. I tempi di aggiornamento variano in base alle strategie di Google per ciascuna r Vai su Facebook

Android Auto arriva alla versione 14.7 beta; Android Auto 14.4 Beta in distribuzione a pochi giorni dal Google I/O 2025; Queste nuove funzionalità sono attualmente in arrivo su Android Auto. Quale aspetti con più impazienza?.

Download Android Auto 14.8 Beta: Revives Google Assistant and Gets a New Search Bar in Maps - 8 Beta with new Google Assistant settings and enhanced Maps search bar, and home/work route shortcut. androidsage.com scrive

Android Auto 14.4 Beta in distribuzione a pochi giorni dal Google I/O 2025 - HDblog.it - Nuova Beta per Android Auto: negli scorsi giorni ha iniziato a circolare la versione 14. Come scrive hdblog.it