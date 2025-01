Sport.quotidiano.net - Sinner, all’alba scatta l’operazione Slam

Un’alba davanti allo schermo sognando il bis. Le levatacce di un anno fa erano diventate lastroni per la strada dellotargato. Domani si ricomincia: incassato il colpo della rovente estate australiana, ("Sono passato dalla neve di casa mia ai 40 gradi") ecco il debutto-verità per Jannik. Quattro del mattino (italiane): il match dell’azzurro – in sessione diurna – è il secondo in programma sulla Rod Laver Arena. La sfida con Jarry non andrà in scena prima di quell’ora (diretta su Eurosport 1 e 2, oltre alle piattaforme Discovery+, Sky Go, Now e Dazn) ma già sui preannuncia come uno spettacolo pirotecnico a suon di bordate. Il cileno dall’alto dei sue due metri e oltre scaglia servizi imprendibili, che rischiano di mandare il numero uno del mondo fuori ritmo. Dall’altra c’è proprio il 23enne altoatesino, con una solidità unica da fondocampo, grandi percentuali in risposta e una potenza nei colpi unica nel circuito.