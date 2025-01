Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile, tre posti disponibili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci sono treal comune di Dozza per svolgere ilUniversale. E’ aperto da alcuni giorni, infatti, il bando per la selezione di giovani operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria ma in regola con il permesso di soggiorno. Informazioni e modulistica sono giànel portale web del municipio e le domande dovranno pervenire agli uffici entro il prossimo 18 febbraio alle 14. Nello specifico, dueriguardano il nido d’infanzia comunale Fresu. Il primo legato al progetto ‘Pollicino’ finalizzato alla miglioria dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni, al contrasto della povertà educativa, alla promozione dell’inclusività ed allo sviluppo delle competenze cognitive e sociali fin dai primi anni di vita.