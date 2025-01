Lettera43.it - Repubblica Ceca, incendio in un ristorante a Most: sei morti

Sei persone sono morte a, in, a causa di undivampato in unnella serata di sabato 11 gennaio 2025. I vigili del fuoco hanno spiegato che il rogo «si è propagato molto rapidamente dopo che una stufa a gas è stata probabilmente rovesciata». Oltre alle vittime, otto persone sono rimaste ferite, sei delle quali in gravi condizioni. Il locale si trova in un complesso residenziale della cittadina a circa 70 chilometri a Nord-Ovest della capitale Praga. Il ministro degli Interni, Vit Rakusan, ha reso noto che i pompieri hanno evacuato circa 30 persone dale da un condominio vicino.Vecké restauraci Kojot došlo k výbuchu propanbutanové lahve. Podle prvotních informací od sv?dk? došlo k p?evržení oh?íva?e s následným požárem. P?i tragédii zem?elo 6 lidí a dalších 8 bylo se zran?ním p?evezeno do nemocnice.