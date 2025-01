Liberoquotidiano.it - Ramy: Fassino, vicini a Comunità ebraica, solidarietà a Bologna e Forze Ordine'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'aggressione alla Sinagoga dida parte di centri sociali e gruppi 'Pro-Pal' è fatto di inaudita gravità che non può essere giustificato in alcun modo". Lo afferma Piero, della Direzione del Pd. "Trasformare la critica al governo Netanyahu per come conduce la guerra a Gaza in una criminalizzazione di ogni ebreo e-aggiunge- è manifestazione di un antisemitismo e un odio antiebraico che va condannato e contrastato senza se e senza ma. Non farlo significa assumersi la responsabilità di legittimare un clima inaccettabile di intolleranza e di violenza". "Alla doverosacon ladi-conclude- si accompagnino da parte della città e delle sue istituzioni atti concreti di vicinanza al mondo ebraico e di contrasto di chi lo voglia isolare e aggredire.