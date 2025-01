Lortica.it - Opocsoro

Eccoci al 12 gennaio 2025, il giorno in cui le stelle non si limitano a guardarvi, ma sembrano ridere di voi. Ma niente paura: io sono qui per trasformare quel sarcasmo cosmico in qualcosa di utile. o almeno divertente. Pronti a scoprire che forse anche oggi la colpa non è degli astri ma vostra? Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei un concentrato di energia, ma purtroppo la direzione che hai scelto è sbagliata. Stai cercando di sfondare una porta che è già aperta. Consiglio tagliente: Non tutto richiede il tuo intervento da supereroe. A volte basta guardare meglio. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi ti senti inamovibile, ma il mondo intorno a te continua a girare. Ecco perché rischi di essere lasciato indietro. Nota ironica: La stabilità è una virtù, ma non se ti trasforma in una statua di marmo.