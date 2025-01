Metropolitanmagazine.it - Marco Masini parla del suo rapporto con la musica e dei pregiudizi sul suo conto

Per, il 2025 si è aperto all’insegna degli impegni televisivi. Ieri sera ha debuttato nella trasmissione Ora o mai più, condotta daLiorni. Lo show di Rai 1 offre una seconda possibilità a otto artisti, accompagnandoli in un percorso di riscattole e personale, e il cantautore fiorentino ricoprirà il ruolo di giudice/mentore dell’ex finalista di Amici Loredana Errore.Oggi, invece,è stato ospite di Francesca Fialdini nel talk domenicale Da noi.a ruota libera, dove ha ripercorso le tappe principali della sua vita. Il cantante hato della perdita prematura di sua madre, e di come questo abbia impattato sulle sue scelte: «Mia madre cantava per passione e mi ha trasmesso questo amore. Negli anni, laè diventata spesso la mia ancora di salvezza.».