Los Angelesvigili del fuoco da Messico

7.00 A Los Angeles sono arrivati i vigili delinviati dalper aiutare a combattere gli incendi mortali che stanno devastando la contea. Lo ha annunciato in un post su X il governatore della California, Gavin Newsom,che li ha ricevuti all'aeroporto. Intanto, nel ricco quartiere di Pacific Palisades,c'è chi ha iniziato ad assoldare compagnie private di vigili del,pagando per cercare di salvare la propria casa.C'è, anche chi si è offerto di pagare fino a 100.000 dollari per essere messo in cima alla lista.