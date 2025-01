Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: si chiude con le lunghe distanze, Lollobrigida per il podio

15:38 Sono sul ghiaccio l'olandese Merel Conjin e la belga Sandrine Tas.15:34 Primo riferimento cronometrico fissato sul 7:14.85 dalla tedesca Josie Hofmann. Personal best invece per Jabrzyk con il tempo di 7:31.51.15:31 In corso la prima heat tra la polacca Natalia Jabrzyk e la tedesca Josie Hofmann.5000 METRI ALLROUND FEMMINILE15:24 Rieccoci amici di OA Sport. Sta per iniziare la serie dei 5000 metri femminili.15:06 Circa 25 minuti di attesa prima dell'inizio dei 5000 metri femminili. A tra poco!15:03 LA TOP 5 AD UNA PROVA DAL TERMINE DELL'ALLROUND MASCHILE1-Pedar Kongshaug (NOR)2-Sander Eitrem (NOR) +5.023-Min-Seok Kim (HUN) +43.604-Daniele Di Stefano (ITA) +48.665-Beau Snellik (NED) +48.7810-Andrea Giovannini (ITA) +1:16.6012-Davide Ghiotto (ITA) 1:28.