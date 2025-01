Iltempo.it - L'intervista a Vannacci: “Afd non è estremista, la sinistra bloccherà il voto. Resto nella Lega”

L'ascesa dell'Afd in Germania, Musk, l'Autonomia differenziata, il terzo mandato per i governatori, sono solo alcuni dei temi di cui abbiamo discusso con il generale Roberto.Generale secondo gli ultimi sondaggi (istituto Insa) l'Afd in Germania è al 22% dei consensi, il dato più alto fatto registrare nell'ultimo anno. Cosa ne pensa? «Penso che gli elettori tedeschi stanno orientando il propriosu chi promette loro di mettere le cose a posto. Questo smentisce anche il fatto che questa forza politica possa essere considerata. Se c'è una grande maggioranza di persone che li votano non è più un estremo».Cosa crede che accadrà adesso in Germania? «Quello che mi aspetto è che lachiederà di sospendere la democrazia perché è il loro modo di fare. Decidono, da guardiani della morale, chi è ricevibile e chi no.