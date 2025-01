Metropolitanmagazine.it - Ivana Spagna chi erano i genitori: “Ho perso mio padre una settimana dopo aver vinto il Festivalbar,

ha ricordato in diverse occasioni iGemma e Teodoro ai quali era legata da un profondissimo rapporto ed incoraggiata al tempo stesso nel suo percorso artistico.Oggi la voce di Easy Lady sarà tra gli ospiti di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. L’artista veronese ha ripercorso in molte interviste il rapporto con iGemma e Teodoro. Nella loro famigliatante le difficoltà economiche ma ile la madre della cantante non hanno mai fatto mancare insieme al loro affetto nulla ai loro figli: “Soldi non ce n’, ma ringrazierò Dio fino all’ultimo dei miei giorni perché tutto l’amore che ci poteva essere e che deipotevano dare ai figli noi lo abbiamo avuto“, aveva raccontato nel corso di un’intervista.ricorda iInoltre ihanno dato al tempo stesso un grande supporto all’interprete, sostenendola dagli albori della carriera fino al raggiungimento del grande successo negli anni Ottanta.