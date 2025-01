Inter la vittoria di Venezia vale un nuovo record difensivo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Con ancora negli occhi la rimonta subita al 90? dal Milan nel derby valido per la finale della Supercoppa italiana, l’Campione d’Italia era attesa non solo dalla prima gara di Serie A del 2025 ma anche a un’immediata risposta dopo la sconfitta di Riyadh, che ha portato numerose critiche a bussare alle porte di Appiano Gentile. Simone Inzaghi e Beppe Marotta hanno tenuto in alto il morale dopo il naufragio in Arabia Saudita contro i cugini, puntando sulla forza del gruppo ed esaltando i protagonisti verso la seconda metà di stagione che si chiuderà in estate con il Mondiale per Club.La trasferta sul campo di unalla disperata ricerca di punti validi per evitare la permanenza nelle zone più calde della bassa classifica di Serie A, poteva essere vista come la classica scampagnata ma le scorie del viaggio in Oriente non ci avrebbero messo molto a presentare il conto ai protagonisti nerazzurri rendendo la gara dello stadio Penzo meno agevole del previsto.