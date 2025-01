Top-games.it - I 5 videogiochi Ps3 più cari di sempre

La PS3 è stata una delle console più popolari e apprezzate della sua generazione, lanciata nel 2006 e ritirata dal mercato nel 2017. Durante la sua lunga vita, ha ospitato una vasta gamma di giochi di diversi generi e qualità, alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri classici. Tuttavia, tra i tanti titoli disponibili per la PS3, ce ne sono alcuni che sono particolarmente rari e costosi, sia perché prodotti in poche copie, sia perché ricercati dai collezionisti. Vediamo quali sono i 5Ps3 piùdi.Demon’s Souls, tra iPs3 piùIl primo titolo di From Software che ha iniziato la saga dei souls è uscito originariamente per PlayStation 3. La storia si svolge nel regno di Boletaria e impersonando il classico non morto in cerca di redenzione dobbiamo spodestare il falso re che governa queste terre maledette.