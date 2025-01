Oasport.it - F1, Aston Martin prosegue nella sua rivoluzione: Andy Cowell sarà CEO e team principal

Il Mondiale di Formula Uno 2025 si sta avvicinando sempre più ad ampi passi e l’attesa si sta facendo enorme. Tra la curiosità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari, passando per il sogno di quinto titolo consecutivo per Max Verstappen, fino alla nuova era in casa. L’avvento di Adrian Newey ha, oggettivamente, spostato l’attenzione di tutti suldi inglese, anche se la sensazione è che il mirino sia puntato più verso il 2026 per il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore.I cambiamenti si susseguonoscuderia di Silverstone.infattiil nuovo, sostituendo Mike Krack. Non solo. Dopo essere stato inserito nello scorso ottobre, assumendo la carica di amministratore delegato del gruppo che gestisce la scuderia, non perderà questa carica, assumendo quindi un doppio ruolo.