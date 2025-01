Ilrestodelcarlino.it - Ex Muzio Gallo, partiti i lavori di pulizia del parco. Glorio: "L’obiettivo resta fare una casa di riposo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questi giorni sonodideldell’ex ospedale, a San Paterniano di Osimo, a cura dell’Ast Ancona. "Sonosollecitati sul finire del mandato amministrativo in cui ero assessore all’Ambiente e poi risollecitati durante la scorsa estate e autunno da parte del consiglio di quartiere di San Paterniano – dice la candidata a sindaco del centrosinistra Michela-. Un’operazione importante per combattere il degrado e l’incuria in cui versa l’intero stabile ma non sufficiente. La manutenzione deve essere continua e programmata (e non una tantum) e soprattutto è necessario un progetto di riqualificazione che veda la trasformazione di quell’edificio in struttura residenziale, portando a Osimo una quartadiassieme a nuove forme di co-housing e modalità di vita insieme per anziani autosufficienti.