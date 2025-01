Thesocialpost.it - Esondazione, chiude la strada e forti disagi

POSTIGLIONE (SA) – L’del fiume Calore ha causato gravinel territorio del comune di Postiglione, con la chiusura al traffico della SP246b. Le acque del fiume hanno invaso la sedele, rendendo impossibile il transito dei veicoli tra Serre e Postiglione.L’amministrazione comunale è intervenuta prontamente per delimitare la zona e interdire il passaggio, assicurando che il trattole sarà riaperto non appena i detriti saranno rimossi e la sicurezza garantita.Criticità anche a Controne, dove l’ha colpito il Parco Turistico, attualmente invaso dall’acqua e dichiarato impraticabile. Le autorità locali hanno annunciato che a breve saranno emesse ulteriori ordinanze comunali di chiusura, per tutelare la sicurezza dei cittadini.La Protezione Civile invita la popolazione ad evitare le aree interessate dall’allagamento e a utilizzare percorsi alternativi.