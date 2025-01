Delitto di Monza la coltellata al torace dopo la lite | Non volevo uccidere Stella Boggio ai domiciliari i dubbi sulla coppia

Leggi su Open.online

Da venerdì 10 gennaioè ai. Pochi giorni prima ha colpito alcon una solail fidanzato Marco Magagna, uccidendolo. «Nonsolo allontanarlo perché mi stava aggredendo», sostiene insieme al suo legale. Per ora, il gip ha revocato l’arresto in carcere e crede alla versione dell’«eccesso colposo di legittima difesa», seppur considerando la donna «pericolosa». Di altro avviso gli inquirenti, che sostengono la tesi dell’omicidio volontario, aggravato dall’uso dell’arma da taglio. «La scelta del gip ci sta», dice il procuratore Claudio Gittardi come riferito al Corriere della Sera, «anche noi l’avevamo valutata ma abbiamo ritenuto che con un’indagine in corso dove ci sono diversi fatti da verificare fosse più giusto procedere così.