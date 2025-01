Ilgiorno.it - Com’è cambiata Milano dopo la pandemia? Un libro e un dibattito per scoprirlo

, 12 gennaio 2025 – La presentazione di unsullo spazio urbano condiviso che è anche occasione disul presente e sul futuro di. Il tema è enorme: come è cambiato il volto della cittàla. Ed è stato affrontato da Chiara Quinzii e Diego Terna, architetti titolari di uno studio con sede in via Porpora, una delle zone con l'evoluzione più tumultuosa – nel bene e nel male – di. Il loro, uscito l’anno scorso, si intitola Milan Unlocked. Lo spazio pubblicola(LetteraVentidue). Il volume verrà presentato giovedì 16 gennaio in Triennale (ore 18), in un agile formato che prevede una sintetica illustrazione dei temi principali da parte dei due autori, cui seguiranno gli interventi degli ospiti (da 5 minuti o poco più). L’incontro Il, intitolato “Le risorse dello spazio pubblico”, prevede la partecipazione di personalità – esperti, politici ed esponenti della società civile – che a vario titolo si occupano di spazio pubblico.